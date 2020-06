(ANSA) – PISTOIA, 15 GIU – ‘A.S. Pistoia Basket 2000 comunica di aver provveduto, in data odierna, a presentare alla Federazione italiana pallacanestro l’irrevocabile rinuncia ad esercitare il diritto sportivo di partecipazione al campionato di Serie A, chiedendo contestualmente di poter prendere parte al campionato di Serie A2 per la stagione sportiva 2020-21″. E’ quanto si legge in una nota della società toscana. “Si tratta di una decisione dolorosa, sofferta e quanto mai difficile – spiega il presidente Massimo Capecchi -, abbiamo lavorato fino all’ultimo per verificare se potevano esserci i presupposti per provare a mantenere la massima serie, con esito negativo.

Schiacciati tra la ristrettezza dei tempi e l’assenza di certezze, ci siamo così trovati costretti a fare un passo indietro per garantire la sopravvivenza della pallacanestro a Pistoia”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram