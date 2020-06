(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 24 GIU – Il campione portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo si è preso una giornata di relax in Versilia. Il campione è stato avvistato in porto a Viareggio (Lucca) con l’inseparabile Georgina Rodriguez. La coppia è arrivata in auto dopo un giro sul lungomare ed è stata ospite a bordo di uno yacht ormeggiato in banchina. La conferma della presenza di Cr7 a Viareggio è arrivata anche dal sindaco Giorgio Del Ghingaro che ha postato la foto su Fb. Non si sa il motivo della presenza a Viareggio, se per vedere una barca o solo per svago. Ronaldo e la compagna hanno pernottato in un hotel di lusso a Forte dei Marmi. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram