(ANSA) – FIRENZE, 09 GEN – Patrick Cutrone è sbarcato questa sera poco dopo le 23 a Firenze con un volo da Francoforte. L’attaccante classe ’98 è il primo acquisto della Fiorentina in questa sessione di gennaio, approda dal Wolverhapton in prestito oneroso con obbligo di riscatto fra 18 mesi, un’operazione complessiva per circa 18 milioni di euro, con una clausola che prevede il diritto di recompra da parte del club inglese e nei cinque giorni successivi la possibilità di controriscatto da parte della società viola.

L’ex giocatore del Milan domani effettuerà le visite mediche prima di iniziare la sua nuova avventura: ad accoglierlo all’aeroporto il suo procuratore Giovanni Branchini e Giancarlo Antognoni.

Intanto uno dei figli del dg viola Joe Barone, Giuseppe, 21 anni, giocatore dei New York Cosmos di proprietà di Commisso è in questi giorni in prova al Perugia. (ANSA).



