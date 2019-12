(ANSA) – FIGLINE VALDARNO, 24 DIC – Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ospite d’onore all’ iniziativa che si è tenuta ieri sera al Teatro comunale Garibaldi di Figline (Firenze) per festeggiare i cento anni del calcio figlinese.

Cresciuto nel comune della Valdarno, Sarri ha annunciato la nascita di una fondazione che supporti l’associazionismo sportivo e aiuti nella valorizzazione del territorio a cui il tecnico ha dimostrato di essere molto legato.

La serata, condotta da Marino Bartoletti e da Leonardo De Nicola, autore con Carlo Fontanelli del libro ‘100 anni di calcio a Figline Valdarno’, ha visto la presenza di molti protagonisti della storia della squadra cittadina, tra cui l’allenatore della Spal, Leonardo Semplici, Enrico Chiesa ed Emiliano Frediani. “E’ stata una bella serata, piena di ricordi e di aneddoti che ci hanno mostrato quanto questa terra sia legata allo sport – ha commentato la sindaca, Giulia Mugnai -.

E’ stato emozionante veder sfilare tanti personaggi ed ospitare Sarri: abbiamo capito ancora una volta quanto sia affezionato a questa città ed è bello che abbia proposto la costituzione di una fondazione per realizzare progetti a sostegno della comunità. Ci farà piacere collaborare per rilanciare la città” dal punto di vista sportivo c sociale (ANSA).



