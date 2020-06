(ANSA) – ISOLA D’ELBA (LIVORNO), 15 GIU – L’Unione Ciclistica Internazionale ha deciso che nel 2021 l’Isola d’Elba sarà sede dell’Uci Mtb Marathon World Championships, i Campionati del Mondo di Mountain Bike disciplina Xcm. Il direttivo dell’Uci ha scelto l’Elba dopo la rinuncia della Colombia. Per l’isola d’Elba è la prima volta ad opsitare campionati iridati di mountain bike. Sull’isola saranno assegnati i titoli di campione del mondo maschile e femminile nella disciplina del mountain biking Xc Marathon. “Ospitare nel 2021 la rassegna iridata di Mtb Marathon all’Isola d’Elba, sotto la regia esperta dell’Asd Capoliveri Bike Park, significa guardare con rinnovato entusiasmo al futuro riconoscendo, sempre più, la centralità del mezzo a due ruote – afferma Renato Di Rocco, presidente della Fci – Il binomio territorio e bici è vincente perché mette in evidenza le bellezze del Paese”. Gat (Gestione Associata turismo dell’Elba), in collaborazione con la Regione e, Capoliveri Bike Park, sono già al lavoro per definire il percorso e creare un ricco programma di eventi collaterali per un autunno elbano meta di appassionati e professionisti.

