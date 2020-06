(ANSA) – PISA, 12 GIU – E’ un pediatra argentino il vincitore del contest fotografico “Pisa città ideale”, lanciato dal Comune di Pisa, che ha visto la partecipazione di oltre 100 fotografi da tutta Italia e anche da Paesi europei ed extraeuropei. Ha vinto ‘Magari…’, suggestiva immagine in bianco e nero scattata da Eduardo Marcos Ezequiel Simaro, argentino di Azul, nella provincia di Buenos Aires, che ritrae un bambino con il suo triciclo che cammina nel centro storico cittadino.

“E’ il trionfo dell’elemento umano – commenta Massimo Sestini, presidente della commissione giudicatrice che ha selezionato 12 fotografie tra quelle partecipanti – e questo concorso ha visto premiare, dal pubblico più eterogeneo, l’immagine che fotografa un bambino di spalle, con la sua piccolissima bicicletta con le rotelline, in mezzo al camminare delle persone in una via del centro città. Un bianco e nero potente. Ha prevalso quell’umanesimo che trovò le sue basi nelle riflessioni dei filosofi greci sull’esistenza proprio dell’essere”.

La foto del medico argentino, che ha trascorso negli anni scorsi un soggiorno di lavoro a Pisa insieme alla famiglia, ha totalizzato oltre 1500 preferenze sui canali social del Comune staccando di circa 300 voti l’immagine ‘La festa più bella’ dedicata alla Luminara di San Ranieri. Nella sua mail di presentazione, Simaro dice di avere eletto insieme alla sua famiglia Pisa come “città ideale” e augura a tutti i pisani “il meglio e che presto torneremo a una vita normale”.

Soddisfatto l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini: “Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione del contest fotografico. Congratulazioni al medico argentino vincitore che scrive di amare la nostra città dopo averci studiato, a conferma che Pisa è, nel mondo, città simbolo di formazione di alta qualità e di un turismo che deve sempre di più orientarsi anche verso mercati emergenti come ad esempio il Sudamerica”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram