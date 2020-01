(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Cinquemila euro di multa a carico della Fiorentina. E’ questa la sanzione decisa dal Giudice Sportivo Alessandro Zampone, che ha deliberato in merito agli ottavi di finale e, in questo caso, sui cori offensivi nei riguardi di Gian Piero Gasperini (“figlio di…”) che si sono più volte uditi al ‘Franchi’ nel corso di Fiorntina-Atalanta.

La multa alla Fiorentina, si legge in un comunicato, è stata comminata “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, elevato ripetutamente, da tutti i settore occupati dello stadio, un coro becero e offensivo nei confronti della squadra avversaria (in realtà, erano diretti all’allenatore n.d.r.)” .

Sempre a seguito del match del ‘Franchi’ è stata comminata la squalifica di un turno al capitano viola German Pezzella, espulso per doppia ammonizione. (ANSA).



