(ANSA) – FIRENZE, 11 LUG – In Toscana sono 10.321 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri: 4 nel territorio della Asl centro, uno in quello della Asl sud est. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 8.869 (l’85,9% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 368.488, 2.470 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 330, stabili rispetto a ieri. Si registra un nuovo decesso, un uomo di 71 anni morto a Pisa. Da inizio pandemia nella regione sono stati registrati 1.122 decessi.

Complessivamente, 320 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, altre 779 (meno 83 rispetto a ieri, meno 9,6%), anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate sono complessivamente 10, 1 in meno rispetto a ieri (meno 9,1%), di cui 3 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri). È il punto più basso raggiunto dal 2 marzo 2020 per i ricoveri totali. Tra le persone complessivamente guarite 166 lo sono “clinicamente”, 8.703 a tutti gli effetti.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram