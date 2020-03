(ANSA) – FIRENZE, 10 MAR – Dall’ultimo monitoraggio di ieri, lunedì 9 marzo, oggi sono in tutto 56 – numero più alto finora rispetto ai bollettini dei giorni scorsi – i nuovi tamponi risultati positivi al Coronavirus: 17 sono risultati nel laboratorio di Careggi a Firenze, 30 nel laboratorio di Pisa, 9 in quello di Siena. Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che a oggi in totale i tamponi positivi sono stati 264: 61 Firenze, 21 Pistoia, 7 Prato (totale Asl centro: 89), 37 Lucca, 37 Massa Carrara, 31 Pisa, 14 Livorno (totale Asl nord ovest: 119), 10 Grosseto, 33 Siena, 13 Arezzo (totale sud est: 56). C’è poi un secondo paziente completamente guarito: è uno dei tre casi che a ieri risultavano clinicamente guariti. Nei giorni scorsi era invece deceduto un anziano paziente a Pisa. Dall’1 febbraio ad oggi, sono in tutto 2.149 i tamponi eseguiti nei tre laboratori. Dal monitoraggio giornaliero sono poi salite a 4.427 le persone in isolamento domiciliare: ieri erano 2522.



