(ANSA) – FIRENZE, 22 MAR – Dopo il varo delle ultime misure del governo per fronteggiare la diffusione del coronavirus, chiude anche Santa Croce, il pantheon di Firenze e non solo: vi sono seppelliti da Galileo a Vittorio Alfieri, da Machiavelli a a Michelangelo e a Gioachino Rossini. La basilica finora era rimasta aperta per la preghiera personale: resterà chiusa fino al prossimo 3 aprile.

L’Opera di Santa Croce e la comunità dei Frati minori conventuali hanno condiviso la scelta nel rispetto dei provvedimenti varati dal governo. “Alla luce degli ultimi sviluppi di una situazione che si fa di ora in ora più difficile – spiegano -, si è stabilito di chiudere anche gli spazi della basilica dedicati al culto e alla preghiera individuale. E’ una decisione presa con grande tristezza, per la salvaguardia di tutti e nel massimo rispetto di chi è quotidianamente impegnato in prima linea per superare questo momento e che ci consentirà di riaccogliervi presto in Santa Croce”.

“La basilica di Santa Croce è luogo di spirito, arte e cultura tra i più significativi per l’identità del nostro Paese – si sottolinea -, è reso vivo grazie all’intensa e costante attività della comunità religiosa e laica che da sempre si impegna perché questo immenso patrimonio sia aperto a tutti”.

I Frati minori conventuali invitano i fedeli ad unirsi spiritualmente alla loro preghiera “per sostenere tutto il personale medico e chiedere a Dio guarigione per gli ammalati e consolazione per i familiari delle vittime del coronavirus”.

(ANSA).



