(ANSA) – FIRENZE, 26 MAR – Ospite del programma di Rudy Giuliani il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha invitato anche l’ex sindaco di New York, di origini italiane e più precisamente toscane, a partecipare con una donazione (cosa che poi è stata fatta) alla campagna ‘Forza e cuore’ promossa dal club per sostenere gli ospedali di Careggi e Santa Maria Nuova a Firenze. Un’iniziativa che in poco più di una settimana è vicina a quota 650.000 euro e alla quale ha contribuito nelle ultime ore anche la Columbia Foundation con 10.000 dollari come ha fatto sapere lo stesso magnate italo-americano.

Nel corso del programma Commisso ha sollecitato tutta l’America per attivarsi in aiuto all’Italia così tragicamente colpita dal contagio del coronavirus, e intanto ha ricordato come anche la stessa Fiorentina abbia avuto 12 contagiati fra giocatori, medici, fisioterapisti, dipendenti e familiari, di cui la metà è stata ricoverata in ospedale. ”Ma per fortuna – ha evidenziato -nessuna situazione è stata davvero grave”. Il periodo di quarantena della Fiorentina si concluderà sabato.

Intanto dalla Fondazione Santa Maria Nuova hanno comunicato di aver acquistato, grazie alla raccolta fondi della società viola, 11 ventilatori, 5 ecografi, 10 letti di terapia subintensiva, 2 laringoscopi e dispositivi di protezione, quindi mascherine ffp2, tute protettive e soprascarpe, in gran parte già consegnati agli ospedali dell’azienda sanitaria Toscana Centro.

(ANSA).



