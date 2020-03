(ANSA) – FIRENZE, 19 MAR – ”Per favore rispettate le disposizioni e restate a casa. Stiamo vivendo una situazione di grande sofferenza. Il virus si sta propagando velocemente ed è silenzioso, spesso non sappiamo nemmeno di averlo. Lo sto vivendo in prima persona”. E’ l’appello lanciato da German Pezzella, in spagnolo, attraverso il profilo Twitter di Sports Center. Il capitano della Fiorentina qualche giorno fa è risultato positivo al test del Coronavirus. (ANSA).



