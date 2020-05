(ANSA) – FIRENZE, 26 MAG – Più decessi che nuovi casi. E’ quanto emerge dai dati dffusi dalla Regione sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Toscana. Rispetto all’ultima rilevazione sono 6 i pazienti morti – 3 uomini e 3 donne, età media 79,5 anni -, il doppio dei nuovi contagiati, 3 appunto (pari allo 0,03% in più). Le persone che hanno contratto il virus in Toscana salgono così a 10.070, i decessi a 1021. I guariti crescono del 1,5%, pari a 111, e raggiungono quota 7.527, il 74,7% dei casi totali. I test eseguiti sono in totale 234.796, 4.523 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.055: a ieri, a fronte di 5 nuovi casi, erano stati molti meno i tamponi: 1.138 quelli effettuati, 1.288 quelli analizzati.

Complessivamente, 1.343 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi. Sono 7.270 (meno 289 rispetto a ieri, meno 3,8%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con positivi. Si riducono nuovamente le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 179, 10 in meno di ieri (meno 5,3%) di cui 34 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 8,1%). Tra i 7.527 guariti 1.505 lo sono “clinicamente”, 6.022 (più 176 rispetto a ieri, più 3%) a tutti gli effetti. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram