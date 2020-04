(ANSA) – FIRENZE, 4 APR – Dieci milioni di mascherine per i cittadini toscani e 200mila kit sierologici per estendere ulteriormente lo screening della popolazione. Lo annuncia il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

“In Toscana abbiamo deciso di realizzare una campagna di prevenzione primaria – sottolinea Rossi in una nota – consegnando 10 milioni di mascherine FFp1, testate come idonee dall’Università di Firenze ed equivalenti a quelle chirurgiche, a tutti i lavoratori e i cittadini toscani tramite i Comuni. Ho parlato con il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni che si è detto d’accordo con l’iniziativa. Le mascherine saranno distribuite ai Comuni in base alla popolazione e al numero dei contagiati rilevati in ogni provincia. La distribuzione avverrà a discrezione dei sindaci, tenendo conto dei servizi essenziali e delle categorie che sono al lavoro”. “Ovviamente – aggiunge – continuerà parallelamente la distribuzione di questi dispositivi agli ospedali e ai servizi del territorio che consiste stabilmente in 400mila pezzi al giorno”. (ANSA).



