(ANSA) – FIRENZE, 20 MAR – Sono 27.412 le persone controllate dal 12 marzo in provincia di Firenze nell’ambito dei controlli disposti per verificare il rispetto del decreto governativo varato per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Di queste, 726 quelle denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Nella giornata di ieri sono state denunciate 91 persone, tre delle quali anche per i reati di false attestazioni a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità. Sempre ieri sono state eseguite verifiche anche su 758 esercizi commerciali.



