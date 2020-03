(ANSA) – FIRENZE, 19 MAR – Aumentano le guarigioni da coronavirus in Toscana, ad oggi sono già 20. Lo riferisce la Regione con una nota specificando che 17 sono le guarigioni virali, tre quelle cliniche.

La differenza, viene ricordato, è che “i pazienti clinicamente guariti sono quelli che non hanno più sintomi, ma che ancora risultano positivi al virus”, mentre “quelli con guarigione virale sono i pazienti che per due volte consecutive sono risultati negativi al tampone, fatto a distanza di 48 ore”.

I pazienti con guarigione virale (cioè negativizzati) sono tutti a casa, e fuori dalla quarantena.

Nelle diverse aree sono 5 le guarigioni virali nell’area Toscana Centro, 8 sempre quelle virali nella Toscana Nord Ovest, 4 nella Toscana Sud Est.



