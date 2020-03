(ANSA) – FORTE DEI MARMI (LUCCA), 11 MAR – Un messaggio colorato di speranza e un invito alla sensibilizzazione rispetto all’emergenza Coronavirus con cui tappezzare balconi, finestre e cancelli a Forte dei Marmi (Lucca). E’ l’iniziativa lanciata dai bambini delle scuole di Forte dei Marmi, spiega una nota, che vuol essere anche un divertente passatempo per tutta la famiglia in questi giorni in cui si è costretti a rimanere a casa: disegnare un arcobaleno tricolore e una cabina, simbolo per eccellenza di Forte dei Marmi, su di un cartellone o lenzuolo da appendere fuori dalle case. Insieme la scritta ‘Tutto andrà bene. Diamoci da fare…a casa. Per rivederci prestissimo. Il Forte sta a casa’.



