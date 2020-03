(ANSA) – FIRENZE, 26 MAR – “Ringrazio Gravina e la Figc per aver aver messo a disposizione l’intero complesso di Coverciano.

Grazie a questa collaborazione, Firenze potrà fare leva su un vero e proprio villaggio socio-sanitario da utilizzare, in accordo con Asl, Società della Salute, e con il coordinamento operativo della Protezione Civile,- in tempi rapidissimi per la quarantena e l’isolamento di pazienti che non richiedono cure intensive ma che non possono rimanere al proprio domicilio. E’ bello pensare che la ‘casa azzurra’ si trasformerà nella ‘casa della solidarietà’: un gesto bello del calcio italiano che ci fa sentire più uniti e orgogliosi che mai”.

Così il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato la decisione della Federcalcio ha deciso di mettere a disposizione della Protezione civile fiorentina il Centro tecnico federale di Coverciano.

Secondo Nardella “Coverciano è ideale per fare fronte alle esigenze del sistema sanitario regionale. Mi piacerebbe che proprio a qui, a Firenze, quando tutto sarà finito, si possa giocare una partita di beneficenza per aiutare il nostro sistema sanitario tra la Nazionale italiana e una selezione dei migliori medici ‘calciatori’ del Paese. Ora però tutti al lavoro per sconfiggere questa terribile epidemia! Grazie azzurri!”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore a welfare e sanità di Palazzo Vecchio Andrea Vannucci: “E’ la dimostrazione – ha detto – della grande disponibilità della Federazione per far fronte all’emergenza, all’insegna della solidarietà”.

(ANSA).



