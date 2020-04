(ANSA) – FIRENZE, 11 APR – La Toscana nelle ultime 24 ore conta altri 231 nuovi casi di positivi al Coronavirus (totale 6.958) e altri 13 decessi (totale 467). Dei 13 nuovi deceduti, cinque sono nell’area Nord Ovest, sette nell’area Centro, uno nella Sud Est: secondo la Regione “questo è il dato più basso a partire dal 30 di marzo ed assesta la Toscana al 6.7% di letalità (percentuale dei deceduti sui casi positivi), quasi la metà rispetto al dato nazionale (calcolato però alla data di ieri) che era del 12,8%. Il numero dei ricoverati è di 1.234, di cui 237 in terapia intensiva, “complessivamente sono 33 in meno rispetto a ieri, di cui 19 in terapia intensiva, dato più basso dal 26 marzo”. I nuovi guariti sono 48 (tutti virali, ‘negativizzati’) per un totale di 499 (207 virali, 292 guariti clinici). Eseguiti oggi 3.755 tamponi che sommati a quelli precedenti fa un totale di 75.756, quarta regione. I laboratori nelle ultime 24 ore hanno analizzato 5.188 tamponi. Infine sono 16.531 le persone oggi in isolamento domiciliare.



