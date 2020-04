(ANSA) – FIRENZE, 2 APR – Al tempio crematorio di Trespiano, a Firenze, 50 salme da Bergamo di pazienti deceduti per coronavirus. A causa dell’elevato numero di feretri è stato autorizzato il trasporto in altre regioni, tra cui appunto la Toscana. I feretri sono arrivati con mezzi dell’Esercito italiano, per un totale di nove furgoni.

L’autocolonna ha raggiunto la via Bolognese dove c’è il cimitero più grande di Firenze transitando per le strade cittadine. Sul posto anche una nutrita presenza delle forze dell’ordine. “Firenze è vicina al dolore di Bergamo e delle altre città del Nord fortemente colpite dal Coronavirus”, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Questo gesto, ha aggiunto, “è il minimo che potevamo fare per aiutare Bergamo e il suo sindaco Giorgio Gori. E’ come se il nostro Paese fosse in guerra”. Oltre a Firenze anche le città di Pisa e Siena hanno dato la disponibilità ad effettuare cremazioni di defunti da fuori regione.



