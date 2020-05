(ANSA) – FIRENZE, 2 MAG – Festa in appartamento interrotta dalla polizia, ieri pomeriggio a Firenze, in un condominio di via Bandini. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti multandone cinque, risultati residenti in altre abitazioni, per violazione delle norme varate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. A chiedere l’intervento del 113 sono stati alcuni vicini di casa, disturbati dal rumore proveniente dall’appartamento. La multa, da 400 a 3mila euro, è scattata per cinque persone di origine peruviana, di età compresa tra i 34 e i 47 anni.



