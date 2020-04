(ANSA) – FIRENZE, 4 APR – Sono 173 i nuovi casi positivi al Coronavirus e 18 i decessi registrati in Toscana, entrambi i dati in calo rispetto a ieri, a 24 ore dal precedente bollettino. Ieri i nuovi casi positivi erano stati 226 e 22 le morti. Diminuisce di 20 unità il numero dei ricoveri rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive si registra una riduzione di due unità. Sono 7 in più i pazienti clinicamente guariti (223 i complessivi), e 3 in più le guarigioni virali (a quota 87).

Ad oggi sono 5.672 i contagiati da inizio emergenza. I casi attualmente positivi in cura rimangono 5.054. Salgono complessivamente a 308 i decessi dall’inizio dell’epidemia. Spetterà in ogni caso all’Iss attribuire le morti al Coronavirus: nella quasi totalità dei casi, si tratta infatti di persone con patologie concomitanti. Per quanto riguarda i ricoveri, a oggi sono in totale 1.415, di cui 286 in terapia intensiva. Sono 15.237 le persone in isolamento domiciliare: 7.230 nella Asl centro, 6469 nella Asl nord ovest, 1.538 nella Asl sud est.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram