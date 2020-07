(ANSA) – FIRENZE, 18 LUG – Ci solo due nuovi casi positivi al Coronavirus (uno in provincia di Grosseto e l’altro a Prato), nessun decesso e sei guarigioni nelle ultime 24 ore in Toscana secondo il bollettino quotidiano della Regione. Così dall’inizio dell’emergenza sanitaria i positivi raggiungono quota 10.358 mentre i guariti sono 8.915, di cui 148 “clinicamente guariti”, senza più sintomi, e 8.767, ‘guarigioni virali’, negativi al doppio tampone. I deceduti restano a 1.129 unità mentre i pazienti ancora colpiti dal Covid-19 sono ora 314 (dato in calo), di cui 301 curati a casa, o con pochi sintomi o senza sintomi, mentre gli altri 13 sono ricoverati in ospedale (uno solo di questi è in terapia intensiva).

I test eseguiti, quelli con tampone, hanno raggiunto quota 387.885, 3.059 in più rispetto a ieri.

Inoltre in tutta la regione ci sono 761 persone, non positive, che devono stare in isolamento a casa, in sorveglianza attiva per il tempo previsto della quarantena, perché hanno avuto contatti con contagiati.



