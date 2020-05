(ANSA) – FIRENZE, 5 MAG – Sono 9.631 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 30 in più rispetto a ieri. Lo rende noto la Regione. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,2% e raggiungono quota 3.552.

Si registrano 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un’età media di 82,9 anni che portano a 889 le persone decedute dall’inizio dell’epidemia. Nuovi casi e decessi sono in calo rispetto ai giorni scorsi. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto Covid che oggi sono complessivamente 595 (-24), di cui 111 in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri).

E’ il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali. I test eseguiti finora sono 157.260, 4.813 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.977. Gli attualmente positivi sono oggi 5.190, l’1,7% in meno di ieri.



