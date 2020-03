(ANSA) – FIRENZE, 23 MAR – Sono 184 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino che ne contava 265: c’è stato quindi un calo di 81 nuovi casi. Nelle 24 ore ci sono stati inoltre 18 decessi tra i pazienti positivi: tra questi un 30enne di San Giuliano Terme (Pisa), un camerunense che studiava a Pisa. Salgono complessivamente a 2461 i contagiati dall’inizio dell’emergenza e a 109 le morti. 21 sono invece complessivamente le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 30 le guarigioni cliniche.

Per quanto riguarda i ricoveri, a oggi sono in totale 1076 di cui 238 in terapia intensiva.

Secondo il monitoraggio giornaliero inoltre sono 9.324 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.

