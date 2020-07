(ANSA) – PISA, 02 LUG – E’ di cinque feriti, nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita secondo quanto appreso, il bilancio di un pauroso incidente stradale avvenuto stasera a Pisa, nella zona dell’aeroporto. Due auto si sono scontrate in corrispondenza di una rotatoria e una delle vetture è poi finita contro alcuni tavolini all’aperto di una pizzeria nella zona dell’aeroporto. I feriti sono tutti clienti del locale: da quanto appreso sarebbero tre disabili e le due accompagnatrici.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto coinvolta e le strutture esterne della pizzeria. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram