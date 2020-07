(ANSA) – FIRENZE, 30 GIU – “Il Mugello ospiterà il Gran Premio di Formula 1. Manca solo l’ufficializzazione, ma ormai sembra fatta. Il 13 settembre sarà un evento bellissimo per Scarperia, per la Ferrari (proprietaria del circuito) e per il nostro territorio. Ricordo i primi no da Presidente della Provincia in visita al circuito: la Formula 1 sembrava un sogno impossibile. Oggi ci siamo. E io sono convinto che questo GP potrà restare anche in futuro, nella stagione del dopo Covid.

Viva lo sport che crea eventi, emozioni, crescita”. Lo scrive il senatore Matteo Renzi stasera su Fb. (ANSA).



