(ANSA) – FORTE DEI MARMI (LUCCA), 21 MAG – Forte dei Marmi (Lucca) riapre i suoi bagni comunali questo fine settimana: Le Boe sulla spiaggia di Levante e Le Dune su quella di Ponente.

“Un banco di prova – si spiega dall’amministrazione comunale -che consentirà di valutare tutte le misure di sicurezza messe in campo”. Forte dei Marmi, con le sue ampie spiagge allestite da sempre con spazi ombra molto distanziati, ha scelto insieme all’amministrazione comunale, di andare oltre le misure previste nei protocolli nazionali che prevedono 10 mq, in modo da garantire ulteriori standard di sicurezza.

Gli utenti saranno accolti all’ingresso dal personale che illustrerà le nuove modalità di fruizione dello stabilimento e saranno accompagnati fino al posto ombra a loro riservati.

Prenotazioni obbligatorie, possibilmente un giorno prima: Bagno Le Boe tramite il sito, Le Dune telefonicamente, oppure per entrambi gli stabilimenti tramite la app yourbeach. I gestori, nel pieno rispetto della normativa della privacy e alle sole finalità delle misure anti covid registreranno i dati anagrafici della prenotazione.

Intanto Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ha promosso “ancora una volta” le acque di balneazione di Forte dei Marmi. (ANSA).



