(ANSA) – FIRENZE, 13 MAG – Manifestazione degli ambulanti oggi al mercato di San Lorenzo a Firenze per sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza sulla crisi del commercio su area pubblica. I manifestanti hanno esposto cartelli con scritto “Sindaco andrà tutto bene?” e “Turismo cercasi”. “Amazon non paga tasse in Italia: l’economia siamo noi, le botteghe, gli ambulanti, gli artigiani, le partite Iva”, affermato Vittorio Pasqua, presidente dell’Associazione nazionale ambulanti (Ana) della Toscana.

Per effetto dell’emergenza Coronavirus e del conseguente lockdown “oggi molti di noi sono sulla soglia della povertà”, ha spiegato Pasqua, secondo cui però “il problema non riguarda solo gli ambulanti, riguarda tutti i lavoratori”, e dunque “ognuno di noi deve fare la sua parte – ha concluso, rivolgendosi anche ai passanti – perché non crediate di essere immuni: oggi c’è in gioco lo stipendio di tutti”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram