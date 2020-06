(ANSA) – VICOPISANO, 02 GIU – Un ampio incendio si è sviluppato in un capannone nel quale vengono stoccate materie plastiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti dell’azienda Delca Energy, in una zona industriale di Vicopisano. Sul posto, stanno operando dalle 6 di stamani le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Cascina e Pontedera e le fiamme sono ancora alte. Le cause del rogo sono ancora sconosciute e non si esclude nessuna ipotesi. Il fuoco è apparentemente sotto controllo ma l’incendio è ancora attivo e le fiamme sono alte. La colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Non ci sono persone coinvolte anche se i danni alla struttura che al momento sono difficili da quantificare appaiono piuttosto ingenti.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram