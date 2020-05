(ANSA) – PISTOIA, 01 MAG – Cinque persone, tra cui tre bambini, sono rimasti lievemente intossicati per un incendio verificatosi oggi pomeriggio nella loro abitazione in via dei Campicelli a Pistoia. Gli occupanti sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco.

Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato all’interno di un locale adibito a magazzino, posto al piano terreno della casa. Gli occupanti si trovavano al piano superiore, impossibilitati a uscire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, che hanno provveduto a metterli in salvo affidandoli poi al 118 per gli accertamenti del caso essendo rimasti leggermente intossicati dal fumo. Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri.



