(ANSA) – FIRENZE, 13 GIU – ”Io consigliere di Lega Serie A? Mi piacerebbe molto, ho parlato con tutti i club e i proprietari, ho messo sul tavolo la mia candidatura e spero mi diano la possibilità di farlo. Ho voglia ed entusiasmo e credo tanto nel calcio italiano, maschile e femminile”. Lo ha detto Joe Barone intervenendo oggi a Radio Rai 1. ”Dobbiamo cercare di cambiare qualcosa se vogliamo ottenere risultati migliori, ci terrei a portare la mia esperienza americana” – ha aggiunto il direttore generale della Fiorentina.

Il dirigente ha poi parlato della situazione dello stadio ”Senza impianto le nostre ambizioni difficilmente si potranno realizzare. La Fiorentina appartiene ai tifosi, bisogna lavorare in modo più rapido e con minor rigidità. Per l’opzione Campi Bisenzio abbiamo fatto un passo importante, l’auspicio è arrivare presto ad una soluzione”. In mattinata, uscendo dal Centro sportivo, Barone aveva dichiarato: ”Abbiamo già perso un anno di lavoro, servono progetti seri e concreti, non come abbiamo visto alla Mercafir. Non ci sono opzioni più avanti di altre, comunque Campi è una cosa molto reale”.

Intanto cresce l’attesa per la ripresa del campionato: ”I ragazzi si stanno allenando bene, sono carichi, hanno voglia.

C’è curiosità di vedere come sarà affrontare di nuovo una partita vera, siamo fiduciosi. La quarantena abolita? Abbiamo fatto grossi sforzi per seguire i protocolli medici, mi auguro tutto fili liscio anche se occorreranno massima attenzione, serietà e un po’ di fortuna – ha affermato il dg viola – Gravina e Dal Pino hanno fatto un gran lavoro, con le nuove regole sulla quarantena ci sono ottime possibilità di finire il campionato”.

Infine il mercato: ”Fortuna che insieme a Pradè ci siamo mossi a gennaio e comunque stiamo lavorando anche adesso. La prossima stagione vogliamo regalare un bel campionato ai nostri tifosi”.

