(ANSA) – FIRENZE, 23 MAG – ”Tornati in campo con il sorriso, forza viola”. E’ il messaggio postato sul proprio profilo Instagram da Federico Chiesa dopo la ripresa degli allenamenti e in particolare quelli in gruppo insieme ai propri compagni.

Dopo le sessioni individuali, il giovane talento della Fiorentina (che ha postato anche una propria foto mentre festeggia un gol in allenamento) ha cominciato a riassaporare il campo dopo i mesi trascorsi in casa, un ritorno progressivo alla normalità in attesa di sapere entro la prossima settimana se ricomincerà anche il campionato. Intanto anche oggi la Fiorentina si è messa al lavoro agli ordini di Iachini. (ANSA).



