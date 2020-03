(ANSA) – FIRENZE, 30 MAR – Annullata a Firenze la storica rievocazione dello Scoppio del Carro per il giorno di Pasqua, la più antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre 9 secoli e vuol ripercorrere le gesta dei fiorentini alle Crociate e del loro ritorno in città. Lo ha reso noto in Consiglio comunale il sindaco Dario Nardella, spiegando che dopo essersi consultato con l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, “abbiamo preso la decisione di annullare la manifestazione dello Scoppio del Carro, destinando tutte le risorse economiche, ovvero circa 50mila euro, in progetti sociali legati all’emergenza Coronavirus”.

“Non ce la siamo sentita – ha aggiunto – di confermare la manifestazione senza pubblico, spendendo soldi che sono preziosissimi anche per salvare qualche vita in più”.



