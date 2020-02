(ANSA) – CERTALDO (FIRENZE), 8 FEB – Un 21enne è morto in un incidente stradale avvenuto in via delle Città a Certaldo (Firenze), lungo il tracciato della vecchia strada regionale 429. Secondo quanto spiegato l’auto del giovane, residente a San Gimignano (Siena), per cause in corso d’accertamento sarebbe finita prima contro un albero e poi sarebbe uscita fuori strada terminando la sua corsa all’interno del piazzale di una carrozzeria sottostante la carreggiata: il dislivello è di alcuni metri. Dai primi accertamenti non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

L’allarme al 118 è stato dato intorno alle 7 di stamani ma l’incidente potrebbe essere avvenuto anche prima. Sul posto intervenuti anche vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri.



