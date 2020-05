(ANSA) – GROSSETO, 4 MAG – Al Giglio su 723 persone presenti sull’isola tra il 29 aprile al 3 maggio – 634 residenti e 89 non – solo una è risultata positiva al Coronavirus, peraltro asintomatica. Si tratta di un residente che, si spiega, era stata fuori ed è poi rientrato sull’isola. Questo il risultato di uno screening condotto la scorsa settimana per un studio coordinata da Paola Cornelia Maria Muti dell’Università di Milano per individuare i possibili fattori determinanti la resistenza della popolazione dell’isola al Covid-19. Per la ricerca la Regione Toscana ha inviato 1500 kit di test sierologici. “Abbiamo compreso – spiega Muti – che l’assenza di casi conclamati, successiva all’introduzione del virus nel contesto isolano, non sia verosimilmente attribuibile a un fenomeno di siero-protezione, ma ad altri fattori come il ridotto tasso di inquinamento atmosferico, le peculiari condizioni geoclimatiche e micro-ambientali, che potrebbero ridurre la carica virale del Sars-CoV-2”.



