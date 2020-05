(ANSA) – FIRENZE, 23 MAG – “Tre appartenenti alla polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Livorno. I tre, contusi, sono dovuti ricorrere alle cure dell’ospedale cittadino”. E’ quanto denuncia in una nota la segreteria generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). “All’interno del carcere di Livorno un detenuto italiano sottoposto al regime di sorveglianza particolare previsto dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, ristretto nel reparto As2, al rientro dal passeggio – prosegue la nota – si rifiutava di rientrare in cella, avanzando richieste che non potevano essere soddisfatte. Il personale di polizia, dopo averlo invitato più volte a fare rientro in cella, veniva aggredito”. Tre di loro hanno fatto ricorso alle cure mediche presso l’ospedale cittadino, con prognosi di due, sette e dieci giorni.



