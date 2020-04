(ANSA) – SIENA, 23 APR – In dodici su due furgoni, che procedevano uno dietro l’altro, senza mascherine e senza rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale contro la diffusione del coronavirus. A essere fermati e multati dalla guardia di finanza, all’uscita del raccordo stradale Siena-Bettolle nelle vicinanze di Castelnuovo Berardenga (Siena), i dipendenti di una società agricola fiorentina mentre si recavano sul luogo di lavoro. Gli operai, di nazionalità turca e iraniana secondo quanto spiegato dai finanzieri, viaggiavano in 7 sul mezzo che procedevano davanti, con una capienza di nove posti, gli altri 5 sul secondo veicolo, da sei posti, tutti privi di qualsivoglia dispositivo di protezione individuale.

Per tutti, spiega la Gdf, “è scattata la sanzione amministrativa prevista dal Dl 25 marzo 2020 n.19, raddoppiata nei confronti di un soggetto già sanzionato in precedenza, ammontante complessivamente a 6.396,00”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram