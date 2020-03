(ANSA) – FIRENZE, 2 MAR – La Sala operativa della protezione civile ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico valido dalle 14 di lunedì 2 marzo, alle 8 di martedì 3, nell’alta Versilia, Garfagnana e Lunigiana. Sul resto della Toscana codice giallo fino alle 8 di martedì per rischio idrogeologico e idraulico, per vento e, sulle coste, per mareggiate. Dal tardo pomeriggio-sera di lunedì saranno possibili brevi temporali sul Nord della regione. Neve solo sulle cime appenniniche, in abbassamento di quota nella tarda serata e nella mattina di martedì. Il 3 marzo, piogge sparse più insistenti sulle zone appenniniche in mattinata con possibili brevi temporali sparsi. Colpi di vento e grandinate solo occasionali. Previste forti raffiche di vento sui crinali appenninici, sulle zone costiere, sulle colline e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino. Martedì attenuazione dei venti.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram