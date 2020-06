(ANSA) – FIRENZE, 17 GIU – Nelle prossime ore il presidente della Toscana Enrico Rossi depositerà un esposto alla procura di Firenze contro le società consorziate in One Scarl, ovvero contro gli attuali gestori del servizio Tpl che hanno partecipato insieme alla gara per il trasporto locale su gomma con la denominazione Mobit. L’esposto, si spiega, nasce dalla violazione dell’obbligo della messa a disposizione del legittimo aggiudicatario della gara – Autolinee Toscana – dei beni necessari per la gestione del servizio.

Tra le società consorziate in Mobit figurano Cap di Prato e Copit di Pistoia, le due coop i cui esposti hanno fatto partire l’indagine che ha coinvolto anche Rossi.



