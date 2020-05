(ANSA) – FIRENZE, 25 MAG – Gina Giani, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, ha dato le dimissioni da tutti gli incarichi coperti nella società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa e nelle aziende partecipate, con effetto a partire dal 29 maggio. Lo rende noto il Cda di Toscana Aeroporti spiegando che la decisione si lega a “ragioni strettamente personali”. Le deleghe saranno attribuite dal cda convocato per il 29 maggio dal presidente Marco Carrai. Il cda ha ringraziato Giani “per lo straordinario apporto umano e professionale garantito in oltre 40 anni di attività, in una carriera tutta interna all’aeroporto caratterizzata da crescenti ruoli di responsabilità fino a ricoprire la carica di ad di Sat nel 2009 e, dal 2015, in Toscana Aeroporti. “Ho iniziato a lavorare all’Aeroporto di Pisa il 9 maggio 1977 – ha dichiarato Giani – e per i 43 anni successivi sono sempre stata convinta che fosse necessario costruire il sistema aeroportuale toscano, superando campanilismi e divisioni, e creando infrastrutture e servizi degni della nostra regione. La nascita di Toscana Aeroporti nel 2015 e il successo dei suoi primi cinque anni di vita lo hanno dimostrato”. (ANSA).



