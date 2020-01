(ANSA) – FIRENZE, 21 GEN – Zed1, noto writer di origine toscana, è protagonista di una mostra al Teatro Verdi di Firenze che si inaugura il 22 gennaio in concomitanza con i 40 anni della Fondazione Ort (Orchestra della Toscana) che ricorrono nel 2020. Le opere di Zed1 sono presenti in molti Paesi e tra le sue creazioni ci sono i burattini umanoidi, che, nella loro apparente asetticità, interagiscono con la realtà che li circonda. Zed1 si muove, attraverso una danza di forme e colori, in un surrealismo postmoderno, che anche nei suoi tratti più irrazionali rimanda a una lucida consapevolezza, a volte malinconica, a volte terribilmente ironica. Esposti oltre una ventina di pezzi, tecniche e materiali diversi tra loro, più una piccola galleria di foto per le opere esterne di grandi dimensioni. Per l’occasione l’artista ha preparato un’opera inedita in esclusiva per noi, intitolata ‘Il salvataggio’ che vede al centro un violoncellista. Di questo soggetto è prevista una tiratura di 20 stampe ‘fine art’ firmate e numerate a mano.

