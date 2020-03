(ANSA) – FIRENZE, 7 MAR – E’ Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega ed ex sindaco di Cascina (Pisa,) il nome proposto dalla Lega agli alleati di centrodestra come candidato presidente della Toscana alle prossime elezioni regionali. La candidatura ufficiale è stata annunciata dal coordinatore della Lega in Toscana Daniele Belotti, con una diretta Facebook. “La Lega Toscana – ha detto Belotti – propone una candidatura giovane e competente come Susanna Ceccardi”.



