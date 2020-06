(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Anche Frank Ribery si è complimentato con i giocatori del Bayern Monaco, che ieri a Brema hanno conquistato la matemativa certezza dell’ottavo titolo consecutivo di campioni di Germania. L’ex bavarese, oggi alla Fiorentina, sul proprio account di Twitter si è rivolto in particolare all’austriaco David Alaba e a Thomas Mueller, che in quanto a titoli tedeschi sono saliti a quota nove, proprio come il francese. “Benvenuti nel club dei nove volte campioni, ma ora sono abbastanza. Nessuno ha bisogno di 10 titoli della Bundesliga”, ha scritto Ribery. (ANSA).



