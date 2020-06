(ANSA) – FIRENZE, 05 GIU – Sarà interamente dedicato a arie e sinfonie di Giuseppe Verdi, tra cui La forza del destino, Il trovatore, Simon Boccanegra, La traviata, Macbeth e Nabucco, il concerto del Maggio Musicale Fiorentino trasmesso in diretta streaming il 7 giugno: sul palco il tenore Francesco Meli con l’Orchestra del Maggio e la direzione di Marco Armiliato. Il concerto sarà trasmesso sulla piattaforma Idagio che con il Teatro del Maggio, lancia la Global Concert Hall, una nuova sala da concerti virtuale a disposizione del pubblico di tutto il mondo.

I biglietti sono ora disponibili su Idagio a 9,90 euro. Il concerto del 7 giugno che segna la ripresa dell’attività del Maggio, spiega una nota, è il primo di una serie successiva di altri concerti che saranno sempre offerti al pubblico con la medesima modalità in streaming e che vedranno la presenza del maestro Zubin Mehta sul podio. “In attesa di riaprire fisicamente le porte del nostro teatro – dice il sovrintendente Alexander Pereira – è il momento di trovare nuove strade e insieme a questa piattaforma desideriamo testare nuovi formati e sviluppare nuove idee che potremo sempre tenere presenti per il futuro”. Per Francesco Meli “questo concerto ha un significato forte e potente ed è un privilegio poter essere con il Maggio Fiorentino e mi auguro che saranno in tanti a volersi collegare per essere comunque con noi e condividere la gioia di questa ripresa con un programma tutto dedicato a Giuseppe Verdi”.

“Riprendere a suonare per i musicisti è la vita – commenta Marco Armiliato – e avere la possibilità di realizzare questo concerto in streaming è una occasione per dire al mondo: Noi ci siamo! Abbiamo una grande forza e una grande voglia di tornare”.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram