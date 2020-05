(ANSA) – AREZZO, 10 MAG – Ogni giorno da anni, con qualsiasi condizione, esce per portare fuori suo figlio costretto su di una sedia a rotelle e con lui fa chilometri anche lungo la strada e perfino nelle salite di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

Così Silvana Benigni è diventata simbolo di tutte le mamme del posto e per questo, oggi, festa della Mamma, ha ricevuto un riconoscimento dal Comune. Silvana e il figlio Rossano hanno avuto una cerimonia dedicata e che si è svolta rispettando le regole del distanziamento sociale. “Un momento – ha detto l’assessore al sociale Stefania Franceschini – per riflettere sul ruolo dell’amore materno e sul significato della maternità”.

Commosso il sindaco Mario Agnelli: “Non sono sicuramente sfuggiti alla vista di nessun castiglionese la forza, l’amore e la dedizione di questa mamma che accudisce da sempre il figlio disabile – ha detto il primo cittadino – Meritatamente l’annovero come esempio alto di amore materno”.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram