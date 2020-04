(ANSA) – PISTOIA, 19 APR – Un 50enne di origini campane, ma residente a Pistoia, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia è intervenuta a casa dei due coniugi allertata dalla moglie, che impaurita dalle minacce ed urla del marito si era allontanata dall’abitazione, in preda ad una crisi di pianto. L’arrestato che, secondo quanto riferito dalla polizia, era in evidente stato di ebbrezza, ha reagito con un atteggiamento violento e con minacce anche nei confronti degli agenti. Per il 50enne, già denunciato in precedenza per gli stessi reati, è stata disposta la misura di custodia cautelare in carcere.



