(ANSA) – ROMA, 05 APR – “Carissimo Silvano non ho parole! Ho appena saputo della tua partenza Quante indimenticabili recite facemmo insieme”: Placido Domingo in un post su Facebook ricorda l’amico e collega Carroli, di cui è stata resa nota la scomparsa. “Il grande e orgoglioso Jack Rance sempre interpretato come un rivale leale. Il vile e convincente Iago che mi portò alla follia, ma che sempre sbottava a ridere appena calava il sipario. Michele nel Tabarro e Scarpia nella Tosca anche strepitosi. Il tutto con una voce e una linea squisite. Ti ricordo come se fosse ieri. Ricevi il mio ultimo applauso e tutta la mia ammirazione”, scrive commosso Domingo che alla fine del post ha pubblicato alcuni link della “sua meravigliosa eredità artistica che ho avuto l’onore di condividere con lui”.

