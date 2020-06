(ANSA) – LUCCA, 18 GIU – Confermato anche Brunori Sas per l’edizione 2021 del Lucca summer festival. Il concerto si terrà il 25 luglio. Quello di Brunori Sas è uno degli spettacoli già in cartellone per il 2020 e riprogrammati per il 2021 a seguito dell’emergenza Coronavirus: i biglietti di quest’anno rimarranno validi per l’anno prossimo.

La conferma del cantautore calabrese si aggiunge a quelle di Celine Dion, Nick Mason, Paolo Conte e Ben Harper. (ANSA).



