(ANSA) – FIRENZE, 08 MAG – È la Galleria dell’Accademia di Firenze la protagonista di ‘Neri & Scheggia in Galleria’, la storia a fumetti pubblicata oggi online per la campagna #ioleggoacasa, firmata dal fumettista italiano Tuono Pettinato per il progetto ‘Fumetti nei Musei’ del Mibact.

L’iniziativa, lanciata durante l’emergenza Coronavirus, offre la possibilità di leggere gratuitamente online i 51 fumetti ambientati nei musei italiani che sono normalmente distribuiti nei singoli musei ai ragazzi che partecipano alle attività educative, alle visite guidate e ai laboratori museali. Il fumetto pubblicato oggi racconta la storia di Neri della terza B che salta la scuola nel giorno del compito di arte e che andando a spasso per Firenze finisce per ritrovarsi alla Galleria dell’Accademia. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram